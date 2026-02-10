ВМС США потопили судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, подозреваемому в наркотрафике, в восточной части Тихого океана. Два человека погибли, один выжил, сообщило Южное командование США.

По данным командования, 9 февраля оперативная группа «Южное копье» провела летальный кинетический удар по судну, используемому террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика.

«Два наркотеррориста были убиты, один выжил после удара», - цитирует Life официальное сообщение.

После удара Береговая охрана США отправилась на поиски выжившего.

Это уже третий удар по судам в текущем году и 38-й с начала операции в сентябре 2025 года. ВМС США топит суда предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Общее число погибших в таких операциях, по подсчетам The New York Times, достигло 130 человек.