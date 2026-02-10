МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВМС США потопили судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Два человека погибли, один выжил - его ищет береговая охрана.
Дима Иванов 10-02-2026 06:49
© Фото: X, U.S. Southern Command © Видео: X, U.S. Southern Command

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, подозреваемому в наркотрафике, в восточной части Тихого океана. Два человека погибли, один выжил, сообщило Южное командование США.

По данным командования, 9 февраля оперативная группа «Южное копье» провела летальный кинетический удар по судну, используемому террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика.

«Два наркотеррориста были убиты, один выжил после удара», - цитирует Life официальное сообщение.

После удара Береговая охрана США отправилась на поиски выжившего.

Это уже третий удар по судам в текущем году и 38-й с начала операции в сентябре 2025 года. ВМС США топит суда предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Общее число погибших в таких операциях, по подсчетам The New York Times, достигло 130 человек.

#в стране и мире #ВМС США #Тихий океан #Южное Копье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 