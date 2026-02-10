Маркетплейсы выступили против идеи приравнять их к торговым сетям

Производители продуктов питания и представители розничной торговли обратились к правительству России с просьбой приравнять продажу пищевых товаров через маркетплейсы к обычному ритейлу - члены пищепрома недовольны тем, что цифровые платформы, по их мнению, якобы занимаются захватом рынка, мешая как крупному бизнесу, так и малому со средним.

Коллективное письмо на имя вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко было отправлено 29 января. Как сообщили «Ведомостях», под обращением подписались: Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Рыбный союз, Масложировой союз, Национальный союз хлебопечения, Союз производителей соков, воды и напитков, а также другие члены Межотраслевого экспертного совета.

Основные претензии участников рынка сводятся к трем пунктам. Во-первых, на маркетплейсы не распространяются нормы закона о торговле при продаже продовольствия, благодаря чему те могут не закупать продукты заранее, а реализовывать товары по комиссионной модели . Таким образом, уже произведенная еда остается на складах производителя, дожидаясь покупки. Если товар не удастся распродать - издержки лягут на плечи поставщика, а не магазина.

Во-вторых, интернет-магазины якобы позволяют себе в одностороннем порядке вмешиваться в ценовую политику продавцов, самостоятельно объявляя скидки на те или иные товары для привлечения клиентов. Одновременно с этим утверждается, что маркетплейсы повышают комиссии для поставщиков, тем самым компенсируя собственные убытки от постоянных акций.

«Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в онлайн, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, у селлеров растет финансовая нагрузка, а отсутствие контроля над ценой лишает их возможности управлять маркетинговой стратегией и брендом. В долгосрочной перспективе это ведет к монополизации рынка, усилению давления на поставщиков при определении цен на товары, зависимости потребителей от платформ и последующему росту цен», - говорится в обращении.

В-третьих, по мнению производителей, из-за низких требований к качеству размещаемых на маркетплейсах товаров, в интернет-магазины проникает большое количество контрафактной и фальсифицированной продукции.

По итогу вышеперечисленных претензий, участники рынка попросили государство распространить на оборот продуктов питания через цифровые платформы действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности». Сообщается, что аппарат правительства уже направил обращение на рассмотрение в Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

Ассоциация цифровых платформ, в свою очередь, выступила с ответом на критику. Президент ассоциации Ораз Дурдыев в разговоре со «Звездой» заявил, что согласно официальной позиции его организации, инициативы по созданию национальной модели торговли не должны ущемлять малый и средний бизнес и ухудшать условия для конечных потребителей.

Также, по мнению объединения, предложение уравнять маркетплейсы с традиционной розницей может ограничить доступ к разнообразным товарам жителей маленьких городов и сел. Дурдыев утверждает, что в некоторых населённых пунктах маркетплейсы и пункты выдачи заказов - это единственный способ приобрести товары первой необходимости.

Кроме того, в Ассоциации заявили, что из текста письма и развернувшейся вокруг него дискуссии якобы так и не стало понятно, какую проблему решает эта инициатива и почему выбран ограничительный подход к регулированию. В организации считают, что любые меры регулирования должны быть тщательно проанализированы - главным критерием изменений должно становиться улучшение ситуации для государства, потребителей и добросовестных предпринимателей.

По мнению Дурдыева, маркетплейсы являются быстрым и доступным способом начать предпринимательскую деятельность, в особенности для местных производителей, которым бывает сложно попасть на полки крупных сетей. В случае ограничения доступа к интернет-магазинам, развитие региональной экономики может серьезно замедлиться.

В Ассоциации также отметили, что ими уже был предпринят ряд мер по предотвращению внесения изменений в законодательство. Так, организация обратилась с письмами в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации с просьбой принять во внимание позицию компаний, занимающихся интернет-торговлей.