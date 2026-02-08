Сына экс-главы ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца

Сына бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева заподозрили в убийстве отца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 1 февраля.

«В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, мужчина (Балахничев-младший. - Прим. ред.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему 76-летнему отцу ножевое ранение в бедро... Потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемого заключили под стражу.

Балахничев занимал пост главы ВФЛА с 1991 по 2015 год. По завершении карьеры его удостоили званий мастера спорта и заслуженного тренера РСФСР.