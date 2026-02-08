МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сына экс-главы ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца

Обвиняемого заключили под стражу.
Глеб Владовский 10-02-2026 17:51
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости © Видео: Прокуратура Московской области

Сына бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева заподозрили в убийстве отца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 1 февраля.

«В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, мужчина (Балахничев-младший. - Прим. ред.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему 76-летнему отцу ножевое ранение в бедро... Потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемого заключили под стражу.

Балахничев занимал пост главы ВФЛА с 1991 по 2015 год. По завершении карьеры его удостоили званий мастера спорта и заслуженного тренера РСФСР.

#в стране и мире #расследование #обвинение #СК #валентин балахничев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 