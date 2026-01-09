Южное командование США показало видео захвата судна Olina в Карибском море

Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) официально сообщило о захвате танкера Olina в Карибском море. Операция обошлась без инцидентов и завершилась успехом, указано в заявлении в социальной сети X.

Американские военные добавили, что объединенные межведомственные силы своими действиями отправили ясный сигнал, что «преступникам нет места для укрытия».

В сообщении сказано, что операция была тщательно скоординирована с министерством внутренней безопасности США. В ней были задействованы морские пехотинцы и моряки с авианосца USS Gerald R. Ford.

В командовании подчеркнули, что в захвате участвовали силы ударной группы ВМС США, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale. Эта операция является частью более широкой инициативы «Южное копье» и направлена на борьбу с незаконной деятельностью и восстановление безопасности в Западном полушарии.