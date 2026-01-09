МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Южное командование США показало видео захвата судна Olina в Карибском море

В операции участвовали силы ударной группы ВМС США, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.
Владимир Рубанов 09-01-2026 17:36
© Фото: Southcom, Х © Видео: Southcom, Х

Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) официально сообщило о захвате танкера Olina в Карибском море. Операция обошлась без инцидентов и завершилась успехом, указано в заявлении в социальной сети X.

Американские военные добавили, что объединенные межведомственные силы своими действиями отправили ясный сигнал, что «преступникам нет места для укрытия».

В сообщении сказано, что операция была тщательно скоординирована с министерством внутренней безопасности США. В ней были задействованы морские пехотинцы и моряки с авианосца USS Gerald R. Ford.

В командовании подчеркнули, что в захвате участвовали силы ударной группы ВМС США, включая корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale. Эта операция является частью более широкой инициативы «Южное копье» и направлена на борьбу с незаконной деятельностью и восстановление безопасности в Западном полушарии.

#сша #нефть #венесуэла #карибское море #USS Gerald R. Ford #USS Iwo Jima
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 