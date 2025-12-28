МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нa RT состоялась премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом»

Показ первой части фильма состоялся 6 января.
Гоар Хачатурян 09-01-2026 10:22
© Фото: RT

Нa RT состоялась премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом». Он посвящен женщинам, которые помогают в реабилитации и восстановлении раненным в зоне СВО бойцам.

Мужественные героини поднимают с колен, возвращают веру в жизнь и дарят свою любовь защитникам России. Они совершают ежедневный подвиг, помогая бойцам в выздоровлении.

Ранее состоялась премьера первой части фильма. Кроме того, можно посмотреть и другие киноленты из серии: речь о фильме «Сильные духом. Белый свет» - о бойцах с позывными Бобр, Юг и Хабарик, которые потеряли зрение из-за полученных в зоне СВО ранений.

#фильм #премьера #RT #СВО #Жены. Сильные духом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 