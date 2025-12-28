Нa RT состоялась премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом». Он посвящен женщинам, которые помогают в реабилитации и восстановлении раненным в зоне СВО бойцам.

Мужественные героини поднимают с колен, возвращают веру в жизнь и дарят свою любовь защитникам России. Они совершают ежедневный подвиг, помогая бойцам в выздоровлении.

Ранее состоялась премьера первой части фильма. Кроме того, можно посмотреть и другие киноленты из серии: речь о фильме «Сильные духом. Белый свет» - о бойцах с позывными Бобр, Юг и Хабарик, которые потеряли зрение из-за полученных в зоне СВО ранений.