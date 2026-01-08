МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семь человек погибли при тройном ДТП в Волгоградской области

В числе жертв - 17-летняя девочка.
Владимир Рубанов 08-01-2026 21:51
© Фото: volgoproc_pravo, Telegram © Видео: VOLG_34MVD, Telegram

Семь человек погибли при тройной аварии на 763-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

ДТП произошло 8 января около 18:16 в Михайловском районе области. Столкнулись автомашины УАЗ, ВАЗ и грузовик DAF с полуприцепом.

По предварительным данным, ехавший со стороны Москвы грузовой автомобиль под управлением 45-летнего водителя выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ 220695-04 - это микроавтобус-«буханка». На месте до приезда скорой помощи погибли водитель и пассажиры УАЗа. В числе жертв - 17-летняя девочка, уточнили в прокуратуре.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и Михайловский межрайонный прокурор.

© VOLG_34MVD, Telegram
#Волгоградская область #авария #ДТП #Р-22 «Каспий»
