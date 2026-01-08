Тело российского журналиста нашли в пригороде Парижа

Тело российского журналиста Евгения Сафронова нашли у многоквартирного дома в Медоне, пригороде Парижа. Об этом пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на данные полиции.

Сафронову было 38 лет, сообщили коллеги погибшего. Журналист уехал из России после признания иноагентом издания, в котором он работал. Некоторое время он жил в разных странах, пока не получил французскую визу.

Около полугода назад журналист обосновался в Париже. Знакомые рассказали, что у Сафронова была депрессия, а неделю назад он сообщил о взломе своих телефонов, социальных сетей, мессенджеров и аккаунта на портале «Госуслуги». Это событие окончательно подорвало его психическое состояние.

По предварительным данным полиции, россиянин мог получать угрозы убийством, сообщил источник Le Parisien. Прокуратура начала расследование для установления причины смерти и выяснения обстоятельств. Однако основной версией на данном этапе является самоубийство.