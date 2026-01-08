МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тело российского журналиста нашли в пригороде Парижа

По предварительным данным полиции, россиянин мог получать угрозы убийством.
Владимир Рубанов 08-01-2026 18:58
© Фото: Denis Thaust Keystone Press Agency, Global Look Press

Тело российского журналиста Евгения Сафронова нашли у многоквартирного дома в Медоне, пригороде Парижа. Об этом пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на данные полиции.

Сафронову было 38 лет, сообщили коллеги погибшего. Журналист уехал из России после признания иноагентом издания, в котором он работал. Некоторое время он жил в разных странах, пока не получил французскую визу.

Около полугода назад журналист обосновался в Париже. Знакомые рассказали, что у Сафронова была депрессия, а неделю назад он сообщил о взломе своих телефонов, социальных сетей, мессенджеров и аккаунта на портале «Госуслуги». Это событие окончательно подорвало его психическое состояние.

По предварительным данным полиции, россиянин мог получать угрозы убийством, сообщил источник Le Parisien. Прокуратура начала расследование для установления причины смерти и выяснения обстоятельств. Однако основной версией на данном этапе является самоубийство.

#в стране и мире #Франция #расследование #Париж #СМИ #журналисты
