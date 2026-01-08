МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польский суд получил ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину

Археолога обвиняют в проведении незаконных раскопок в Крыму.
Владимир Рубанов 08-01-2026 18:03
© Фото: kotovayanora, Telegram

Польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Суд получил обращение в электронном виде, оригинал доставят в пятницу, сообщает РИА Новости.

Сотрудника Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины. Его обвиняют в проведении незаконных раскопок в Крыму. Окружная прокуратура Варшавы сообщила, что ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские дипломаты будут прилагать все усилия для защиты интересов ученого. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в Варшаве должны понимать, что такие политически мотивированные действия не останутся без последствий.

Эрмитаж заявил, что археолог всегда соблюдал юридические и этические нормы работ. Он получал разрешения на раскопки от Украины до 2014 года и от России после. Все выезды оформлялись приказами и договорами. Находки передавались Восточно-Крымскому музею-заповеднику.

Бутягин - начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа с 1999 года. Она с 1934 года исследует Мирмекий, важный центр Боспорского царства (V в. до н.э.). За это время уточнены этапы истории памятника, выявлена его уникальность и найдены многочисленные артефакты.

#в стране и мире #Крым #Украина #Польша #Задержание #Эрмитаж #экстрадиция #археолог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 