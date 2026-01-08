Польский суд получил ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину

Польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Суд получил обращение в электронном виде, оригинал доставят в пятницу, сообщает РИА Новости.

Сотрудника Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины. Его обвиняют в проведении незаконных раскопок в Крыму. Окружная прокуратура Варшавы сообщила, что ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские дипломаты будут прилагать все усилия для защиты интересов ученого. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в Варшаве должны понимать, что такие политически мотивированные действия не останутся без последствий.

Эрмитаж заявил, что археолог всегда соблюдал юридические и этические нормы работ. Он получал разрешения на раскопки от Украины до 2014 года и от России после. Все выезды оформлялись приказами и договорами. Находки передавались Восточно-Крымскому музею-заповеднику.

Бутягин - начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа с 1999 года. Она с 1934 года исследует Мирмекий, важный центр Боспорского царства (V в. до н.э.). За это время уточнены этапы истории памятника, выявлена его уникальность и найдены многочисленные артефакты.