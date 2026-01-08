Умер легендарный хоккейный вратарь Гленн Холл

Легендарный хоккейный вратарь Гленн Холл скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Холл являлся рекордсменом лиги среди вратарей по количеству проведенных матчей.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Спортивная карьера Гленна Холла была чрезвычайно насыщенной. В НХЛ он выступал за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Вместе с «Чикаго» он стал обладателем Кубка Стэнли в 1961 году. Трижды в карьере Холл получал «Везину трофи» - индивидуальный приз лучшему голкиперу. Знаменитый канадец является единственным вратарем в истории, который провел более 500 игр подряд.

После завершения карьеры игрока, Гленн Холл занимался тренерской деятельностью, воспитывая новое поколение хоккейных голкиперов. В 1975 году легенду НХЛ удостоили чести принятия в Зал хоккейной славы. Первый номер, с которым он выступал за «Чикаго», навсегда изъят из обращения клуба.