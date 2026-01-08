МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер легендарный хоккейный вратарь Гленн Холл

Знаменитый канадец - единственный в истории хоккейный вратарь, который провел более 500 игр подряд.
Ян Брацкий 08-01-2026 09:59
© Фото: Daniel Felipe Kutepov Global Look Press

Легендарный хоккейный вратарь Гленн Холл скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Холл являлся рекордсменом лиги среди вратарей по количеству проведенных матчей.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище "Мистер голкипер", он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем», - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Спортивная карьера Гленна Холла была чрезвычайно насыщенной. В НХЛ он выступал за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Вместе с «Чикаго» он стал обладателем Кубка Стэнли в 1961 году. Трижды в карьере Холл получал «Везину трофи» - индивидуальный приз лучшему голкиперу. Знаменитый канадец является единственным вратарем в истории, который провел более 500 игр подряд.

После завершения карьеры игрока, Гленн Холл занимался тренерской деятельностью, воспитывая новое поколение хоккейных голкиперов. В 1975 году легенду НХЛ удостоили чести принятия в Зал хоккейной славы. Первый номер, с которым он выступал за «Чикаго», навсегда изъят из обращения клуба.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Гленн Холл
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 