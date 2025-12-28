МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один из самых известных в истории шпионов ЦРУ умер в американской тюрьме

Олдрич Эймс умер в возрасте 84 лет в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде, где он отбывал пожизненный срок за шпионаж в пользу России.
Ян Брацкий 07-01-2026 06:36
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Global Look Press

Один из самых известных в истории шпионов ЦРУ Олдрич Эймс умер в США. С 1994 года он отбывал пожизненный срок в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд, по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает СBS News.

По версии следствия, Эймс скомпрометировал более 100 американских специальных операций и выдал советской контрразведке десятки агентов США. Многие из них были арестованы и в последствии казнены.

За свои услуги Эймс якобы получал крупные суммы денег, которые тратил на роскошную жизнь. В 90-м году его приговорили к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение.

