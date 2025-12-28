МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия объявила в международный розыск арестованного в Таиланде хакера

Задержанный в Таиланде за торговлю запрещенными веществами гражданин РФ разыскивается за преступления в сфере информационных технологий.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 05:43
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press, Global Look Press

Россия объявила в международный розыск гражданина РФ, задержанного 6 ноября 2025 года на Пхукете в Таиланде по запросу США. Об этом сообщается в соответствующих документах.

Отмечается, что разыскиваемый обвиняется в совершении преступлений в сфере информационных технологий. Агентство ТАСС уточнило, что речь идет о 35-летнем хакере.

В октябре прошлого года в Таиланде был задержан гражданин России. Его обвиняли в торговле запрещенными веществами. Незаконную деятельность арестованный скрывал под видом пункта проката автомобилей и мотоциклов. При обыске в его машине были обнаружены запрещенные вещества. Затем правоохранители провели обыск и у него дома. При этом были найдены психоделические грибы, марихуана, шоколад и снеки с наркотическими добавками.

#сша #Задержание #Розыск #Таиланд #информационные технологии #хакер #международный розыск #гражданин РФ #Пхукет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 