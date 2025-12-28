Россия объявила в международный розыск арестованного в Таиланде хакера

Россия объявила в международный розыск гражданина РФ, задержанного 6 ноября 2025 года на Пхукете в Таиланде по запросу США. Об этом сообщается в соответствующих документах.

Отмечается, что разыскиваемый обвиняется в совершении преступлений в сфере информационных технологий. Агентство ТАСС уточнило, что речь идет о 35-летнем хакере.

В октябре прошлого года в Таиланде был задержан гражданин России. Его обвиняли в торговле запрещенными веществами. Незаконную деятельность арестованный скрывал под видом пункта проката автомобилей и мотоциклов. При обыске в его машине были обнаружены запрещенные вещества. Затем правоохранители провели обыск и у него дома. При этом были найдены психоделические грибы, марихуана, шоколад и снеки с наркотическими добавками.