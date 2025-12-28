МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЦДРА детям военнослужащих показали спектакль «Щелкунчик»

За время новогодних представлений спектакль успели посмотреть более трех тысяч детей.
07-01-2026 17:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) в Рождество для детей военнослужащих прошел праздничный показ спектакля «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана.

В ходе представления актеры неоднократно обращались к залу, вовлекая детей в сюжет, подчеркивающий ценность семейных отношений, дружбы и взаимопомощи.

«Для нашей команды особенно важно подарить детям радость и подлинное ощущение волшебства в праздничные дни. Мы уверены, что такая постановка способна заложить в ребенке важные качества: веру в добро и справедливость. В этом и заключается наша главная цель - создать не просто зрелищное представление, а настоящее волшебство, которое останется в сердце каждого зрителя надолго после окончания спектакля», - поделился режиссер Андрей Запускалов.

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.

