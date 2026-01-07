Появилась запись крушения частного вертолета в Пермском крае

Следователи работают на месте крушения частного вертолета на базе отдыха «Ашатли-парк» в Пермском крае. Они устанавливают причины аварии и обстоятельства гибели двух человек, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Авария произошла днем 7 января. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в Бардымском муниципальном округе разбился двухместный Robinson R44. Проводится проверка.

Судя по распространенному прокуратурой видео, машина задела тросы канатной дороги. После этого вертолет разрушился и упал на землю.