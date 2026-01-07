МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России могут начать мониторить финансовое положение пенсионеров

На основе полученных данных будут сформированы предложения по повышению социально-экономического положения пенсионеров.
Ян Брацкий 07-01-2026 11:12
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости

В России проанализируют экономическое положение пенсионеров. Такой пункт содержится в правительственном плане. Соответствующий аналитический доклад подготовит Высшая школа экономики. Документ планируется составлять рад в два года - в 2026, 2028, 2030 годах. Для этого власти проведут комплексный анализ, пишет ТАСС.

На основе полученных данных будут сформированы предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения. Высшая школа экономики будет готовить доклад и направлять его в Минтруд Российской Федерации, уточняется в инициативе.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года пенсионные выплаты по старости будут увеличены на 7,6%, что выше уровня инфляции. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам. Кроме того, с апреля будет произведена индексация социальных пенсий.

Также Путин предложил рассмотреть вопрос о повышении зарплат бюджетникам. Российский лидер подчеркнул важность системного подхода к увеличению доходов российских пенсионеров. Этот вопрос должен стать для властей приоритетным, подчеркнул глава государства.

#Экономика #Путин #правительство РФ #вшэ #пенсионеры
