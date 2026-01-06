МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Роспотребнадзор приостановил ввоз детских смесей Nestle из-за токсина

Запрещен не только ввоз, но и оборот некоторых партий.
Владимир Рубанов 06-01-2026 21:44
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости

Роспотребнадзор ввел временный запрет на продажу определенных видов детских сухих смесей компании Nestle в России, как сообщили в пресс-службе ведомства. Причина запрета - возможное присутствие в продукции токсина цереулида.

Под ограничение попали смеси, произведенные с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Речь идет о следующих наименованиях Nestlé: NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт, «Алфаре Амино». Запрещен не только ввоз, но и оборот этих партий на территории РФ.

В указанных смесях выявлен риск наличия токсина цереулида, который продуцирует бактерия Bacillus cereus. Цереулид относится к устойчивым бактериальным токсинам и опасен тем, что может вызвать тяжелые пищевые отравления, особенно у детей раннего возраста.

Цереулид был найден в сырье, поставленном извне, а именно в растительных маслах. Признаки отравления этим токсином могут проявиться через шесть часов после употребления смеси и включают в себя рвоту и диарею. Эти симптомы схожи с проявлениями пищевого отравления и аллергии на белки коровьего молока.

Обычные партии детских смесей Nestlé, не произведенные с 15.04.2025 по 27.11.2025, под запрет не подпадают. Родителям рекомендуют внимательно проверять дату производства и название продукта на банке, а при наличии товара из обозначенных серий не использовать его и при возможности вернуть по месту покупки или уточнить инструкцию у горячей линии Nestlé и Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор поручил заблокировать реализацию 22 миллионов упаковок Aloe Vera из-за обнаруженного ацетона. Продажа напитка остановлена для предотвращения вреда здоровью граждан.

