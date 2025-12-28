Ребенок и шесть взрослых пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Семь человек, включая одного ребенка, пострадали при взрыве бытового газа в ингушском селе Сагопши, сообщает республиканское ГУ МЧС. Всех их доставили в Центральную районную больницу города Малгобек.

Данные о взрыве газовоздушной смеси, на улице Орджоникидзе в селе Сагопши Малгобекского района поступило в 17:47 по московскому времени. Приехавшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что взрыв произошел в частном доме.

Причины взрыва уточняются. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в составе 11 человек.