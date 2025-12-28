МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ребенок и шесть взрослых пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Газовоздушная смесь взорвалась в частном доме.
Владимир Рубанов 06-01-2026 19:50
© Фото: МЧС России

Семь человек, включая одного ребенка, пострадали при взрыве бытового газа в ингушском селе Сагопши, сообщает республиканское ГУ МЧС. Всех их доставили в Центральную районную больницу города Малгобек.

Данные о взрыве газовоздушной смеси, на улице Орджоникидзе в селе Сагопши Малгобекского района поступило в 17:47 по московскому времени. Приехавшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что взрыв произошел в частном доме.

Причины взрыва уточняются. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в составе 11 человек.

#ингушетия #Взрыв газа #МЧС России #Малгобек
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 