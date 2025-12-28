Министерство обороны России показало уничтожение автомобильной и бронетехники ВСУ, а также живой силы и наземных роботизированных комплексов противника. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем выполнили эту задачу в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области.

Военнослужащие 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» системно обнаруживают с помощью воздушной разведки технику повышенной проходимости с украинскими боевиками. Эти силы ВСУ пытаются прорваться к своим заблокированным подразделениям в Купянском районе.

Наши бойцы используют ударные дроны для поражения вражеской техники. Так они успешно блокировали попытки ВСУ доставить личный состав и боеприпасы на проходимых автомобилях.

На видео объективного контроля зафиксировано прямое попадание FPV-дронов в бронеавтомобиль Senator канадского производства, а также несколько пикапов, пытавшихся проскочить в населенный пункт Купянского района. Кроме того, был поражен наземный робототехнический комплекс. Противник пользовался им для доставки продовольствия и боеприпасов на свои передовые позиции.

Ранее операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили украинский танк Т-72 на Купянском направлении. Замаскированная в районе Нечволодовки бронемашина была поражена прямым попаданием дрона. Это привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.