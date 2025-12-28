«Солнцепек» сжег укрепления и точки запуска дронов ВСУ в Харьковской области

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделения РХБЗ группировки войск «Север» уничтожили укрепления и точки запуска БПЛА врага в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские укрепления с живой силой и позиции расчетов БПЛА были обнаружены в ходе разведки. После получения данных бойцы группировки войск «Север» приняли решение об огневом воздействии на противника.

Тут же вся необходимая информация была направлена экипажам тяжелых огнеметных систем. После этого последовал точный и массированный удар, в результате которого все выявленные цели были уничтожены.

Уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий противника с живой силой и позиций расчетов БПЛА фиксировалось средствами объективного контроля в режиме реального времени. На опубликованных кадрах видно, как высокоточные удары наносятся по врагу.

«В рамках расширения буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы тяжелые огнеметные системы зарекомендовали себя как грозное оружие против систем укреплений и блиндажей противника», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Накануне сообщалось, что российская армия освободила населенный пункт Подолы в Харьковской области. Кроме того, в результате активных действий ВС РФ смогли ослабить позиции ВСУ в районе Благодатовки, Староверовки, Грушевки и Нечволодовки Харьковской области и Лозового и Рубцова в ДНР.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.