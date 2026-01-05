В Стамбуле задержали актера Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет»

Известный по сериалу «Клюквенный щербет» турецкий актер Догукан Гюнгер задержан в Стамбуле по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщает портал Turkinform, ссылаясь на прокуратуру.

«На сегодняшний день в рамках расследования возбуждены дела против десятков человек, и арестованные или находящиеся на свободе продолжают оставаться в центре внимания общественности», - говорится в материале.

Сообщается, что прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 25 лиц в рамках расследования дела о наркотиках. Также отмечается, что среди них есть человек, который в настоящее время отбывает срок за другое преступление. Подозреваемым предъявлены обвинения в приобретении, хранении или употреблении наркотиков или стимуляторов.

В ходе антинаркотической операции всего арестованы 36 человек. Власти Турции заявили, что усилия по задержанию скрывающихся подозреваемых продолжаются.

В мае прошлого года стало известно о задержании другого турецкого актера - Халита Эргенча. Он известен по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Эргенча приговорили к лишению свободы на 1 год 10 месяцев и 15 дней за дачу ложных показаний по делу о протестах в Стамбуле.

