Путин рассказал 7-летнему мальчику, что решил помочь Деду Морозу

Президент помог мальчику осуществить его мечту - посетить музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде.
Владимир Рубанов 05-01-2026 17:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин рассказал 7-летнему Игорю Степаненко из Московской области, что решил помочь Деду Морозу в Новый год, и так появилась акция «Елка желаний». Президент помог мальчику осуществить его мечту - посетить музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде.

Игорь с семьей приехал в Калининград на три дня. Там он посетил научно-исследовательское судно «Витязь», подводную лодку Б-413, тренажер глубоководного аппарата «Мир-1», участвовал в опыте с янтарем и увидел скелет кашалота. Семья побывала на острове Канта и в крепости «Денхофф» и посмотрела новогоднее водно-акробатическое шоу. На 6 января запланирован осмотр Третьяковской галереи и экскурсия по Зеленоградску.

Игорь рассказал о впечатлениях Владимиру Путину по телефону. Мальчик смог задать вопросы главе государства. Президент поздравил семью Степаненко с Новым годом и наступающим Рождеством.

Ранее президент России поговорил по телефону с Варварой Смахтиной из Москвы. Глава государства исполнил мечту школьницы, организовав ей экскурсию в Звездный городок.

