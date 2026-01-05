МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Приамурье

Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на Транссибе.
Владимир Рубанов 05-01-2026 15:49
© Фото: vstproc, Telegram

В Амурской области выясняют причины схода с рельсов вагонов с углем. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авария произошла в понедельник на 7447-м километре перегона Гудачи - Гонжа (Магдагачинский район Приамурья). Там около 15 часов по местному времени сошли более 30 вагонов грузового поезда.

Сковородинская транспортная прокуратура устанавливает картину случившегося. Повреждены железнодорожные пути, никто не пострадал.

Из-за аварии приостановили движение поездов. Могут быть задержаны четыре пассажирских состава. Возбуждено уголовное дело.

