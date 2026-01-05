Сотни вражеских «птичек» наши бойцы сбивают каждый день. Группы прикрытия группировки войск «Восток» дежурят круглосуточно и не оставляют противнику шансов. Танки враг бережет, не так много у них их осталось, но наши ракетные комплексы не простаивают. Установки переоборудовали для ударов по укрытиям и живой силе.

Несмотря на десятикилометровую удаленность от передовой, по сути в тылу, попытка ВСУ сосредоточить силы для контратаки провалилась. Колонну подвоза, которая двигалась днем без маскировки обнаружили и нанесли по ней точечный удар. На стыке Запорожской и Днепропетровской областей небо контролируют подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток». Операторы БПЛА методично уничтожают командные пункты, технику и живую силу противника.

Собрать хоть какой-то значимый «кулак» вблизи линии соприкосновения врагу не дают. Постоянное давление российской армии просто не оставляет ВСУ времени на перегруппировку. В авангарде этого движения - гвардейцы-разведчики. Они идут первыми, вскрывая самые сложные узлы сопротивления. Легендарный «Корнет» наводит ужас на противника. Его 152-миллиметровая ракета - это гарантированный «билет в один конец» для любого «Абрамса» или «Леопарда». Но поскольку вражеская броня сейчас - гость редкий и осторожный, то «Корнет» адаптировали под новые задачи. Вместо кумулятивного заряда - термобарический. Теперь ПТРК работает не по стали, а по бетону и живой силе, вскрывая самые «укрепленные» опорники.

«Термобарический снаряд именно фортификационные сооружения уничтожает. Не важно, рядом он попадет, либо в него. Хорошо, чтоб прям в него, но если рядом, мало не покажется», - предупредил командир взвода с позывным Молот.

Расчет работает на дистанции, вне зоны риска, сохраняя полный контроль над ударом в режиме реального времени.

«С этого пульта стреляем на расстоянии от самого станка до ракеты, на расстоянии до ста метров. Это удобно», - рассказал командир отделения с позывным Шаман.

Тактика гвардейцев проста и эффективна: установка - под удар, расчет - в укрытие. У операторов свой почерк: они работают днем. Так проще заметить подлет вражеского FPV и контролировать периметр.