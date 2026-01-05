МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса

Данный чин соответствует званию генерал-лейтенанта.
Дарья Ситникова 05-01-2026 13:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю - замминистра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса. Он соответствует званию генерал-лейтенанта.

Указ президента «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» размещен на официальном-интернет портале правовой информации.

«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне - статс-секретарю - заместителю министра обороны Российской Федерации», - отмечается в тексте документа.

В октябре 2024 года российский лидер присвоил Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса. 

