Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса

Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю - замминистра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса. Он соответствует званию генерал-лейтенанта.
Указ президента «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» размещен на официальном-интернет портале правовой информации.
«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне - статс-секретарю - заместителю министра обороны Российской Федерации», - отмечается в тексте документа.
В октябре 2024 года российский лидер присвоил Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»