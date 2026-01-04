Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

Умер заслуженный артист России, ведущий солист оперы Роман Улыбин. Об этом сообщили в пресс-службе театра Московского академического Музыкального театра (МАМТ).

«Он был уникальным "поющим актером", для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей», - говорится в публикации.

В МАМТ подчеркнули, что его уход - невосполнимая потеря. Ему было 87 лет.

Дата и место прощания с артистом будет озвучена позже.

Улыбин был выпускником факультета ГИТИСа. Одной из его первых знаковых работ считается партия Коллена в опере Джакомо Пуччини «Богема» в постановке Александра Тителя.