В Киеве взорвали предположительно принадлежащий боевику ВСУ автомобиль

В Оболонском районе Киева произошел взрыв внедорожника. Как сообщают местные СМИ - в результате инцидента есть пострадавшие.

По имеющимся данным, припаркованный в одном из дворов украинской столицы автомобиль принадлежал военнослужащему ВСУ. Детонация произошла в момент, когда тот открыл багажник - боевик получил осколочные ранения. Сообщается, что рядом с пострадавшим находилась женщина, которая, тем не менее, не получила никаких ранений.

Сейчас на месте происшествия работают наряды полиции, кинологи и взрывотехники.

В августе прошлого года в Киеве произошел похожий случай подрыва автомобиля, принадлежавшего одному из членов ВСУ. Он стал продолжением целой серии взрывов и поджогов украинских военных автомобилей.