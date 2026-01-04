Газ взорвался в жилой многоэтажке в Свердловской области

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Первоуральске Свердловской области. Как сообщают в местном отделении МЧС, вспыхнувшее пламя охватило три квартиры.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек - еще двое были спасены сотрудниками экстренных служб, а пятерым удалось эвакуироваться самостоятельно.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание - всего огонь успел повредить около 35 квадратных метров жилых помещений.

Ранее сообщалось о крупном возгорании в подмосковном Сергиевом Посаде - там пламя охватило более 3 000 квадратных метров.