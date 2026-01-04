МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Газ взорвался в жилой многоэтажке в Свердловской области

Всех жителей пострадавших квартир удалось эвакуировать.
Тимур Юсупов 04-01-2026 15:36
© Фото: mchs66, Telegram

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Первоуральске Свердловской области. Как сообщают в местном отделении МЧС, вспыхнувшее пламя охватило три квартиры.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек - еще двое были спасены сотрудниками экстренных служб, а пятерым удалось эвакуироваться самостоятельно.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание - всего огонь успел повредить около 35 квадратных метров жилых помещений.

Ранее сообщалось о крупном возгорании в подмосковном Сергиевом Посаде - там пламя охватило более 3 000 квадратных метров.

#в стране и мире #пожар #Свердловская область #Взрыв газа #пожарные #Первоуральск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 