Четыре человека погибли в массовом ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление ГАИ.

На трассе «Дон» столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. Еще четверо пострадали. Также в ведомстве предупредили о затруднении движения на участке аварии и попросили выбирать пути объезда.

«На 1042-м километре + 160 м автомобильной дороги "М-4 Дон" направление на юг, затруднено движение», - говорится в сообщении.

Причины аварии пока не установлены. Их выясняют на месте сотрудники ГАИ и представители других оперативных служб.