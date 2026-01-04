МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Ростовом

На трассе «Дон» столкнулись пять легковушек и один грузовик.
Константин Денисов 04-01-2026 13:22
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление ГАИ.

На трассе «Дон» столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. Еще четверо пострадали. Также в ведомстве предупредили о затруднении движения на участке аварии и попросили выбирать пути объезда.

«На 1042-м километре + 160 м автомобильной дороги "М-4 Дон" направление на юг, затруднено движение», - говорится в сообщении.

Причины аварии пока не установлены. Их выясняют на месте сотрудники ГАИ и представители других оперативных служб.

#Ростовская область #ДТП #ГАИ
