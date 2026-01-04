МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты беспилотников за сутки уничтожили 400 боевиков ВСУ

ВС РФ продолжают движение к Славянску и Краматорску.
Константин Денисов Алексей Сапожков 04-01-2026 12:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С юга в сторону Славянска и Краматорска движутся подразделения «Центра». Бои идут в районе Белицкого, Родинского и Нового Донбасса. Здесь потери ВСУ за сутки составили 400 человек и 15 единиц техники, включая танки и бронемашины. По ним отработали наши беспилотники. О пятикратном превосходстве по эффективности ударов российских БПЛА пишут украинские СМИ.

Армированный скотч, пассатижи, несколько часов подготвоки - и дрон готов к выполнению задачи. Бойцы бригады морской пехоты, которая действует на Красноармейском направлении, отточили мастерство применения беспилотников до автоматизма.

Дрону надо преодолеть несколько километров. Самое трудное начинается в конце: оператор аккуратно, медленно наводит «птицу» на цель. Беспилотник снижается - боевой заряд необходимо подорвать внутри этого небольшого подвала, не задев при этом стены. Раздается взрыв - цель поражена. Морпехи работают с хирургической точностью и о своих достижениях рассказывают скромно.

«По воздушным целям вел подсчет, 29. По наземным целям не вели подсчет - начиная от пунктов временной дислокации, заканчивая техникой. Если дрон уже готов к вылету, все занимает пять минут - поставить батарейку и все», - рассказал морской пехотинец с позывным Ялта.

Морской  пехотинец с позывным Мульт командует расчетом БПЛА. Подписал контракт  в 2022-м. Три года на передовой, за это время с боевыми товарищами одержал десятки тактических побед.

«Работал на заводе, потом просто решил добровольно пойти на СВО. Ребят знакомых много поуходило, решил тоже. В тот момент все еще развивалось, хотел попробовать что-то новое. О своем решении не жалею. Говорят, чем моложе, тем лучше получается летать. Но думаю все зависит от самого человека», - предположил Мульт.

Сейчас бойцы морской пехоты подразделений группировки «Центр» уверенно продвигаются. Бои идут возле населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Родинское, Торецкое и Удачное Донецкой Народной Республики. Также продолжаются боевые действия в Новопавловке Днепропетровской области. Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

#ВС РФ #бпла #ДНР #ВСУ
