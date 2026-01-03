Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал правые силы единственной надеждой для Европы на выход из кризиса. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«По крайней мере, они признают то, что видят все - массовую миграцию, экономический спад, сокрушительную бюрократию и более широкий распад по всему ЕС», - написал Дмитриев.

Тем самым, глава РФПИ отреагировал на слова итальянского юриста Альберто Алеманно. Тот заявил, что ЕС критикуют, потому что завидуют его успеху.

Ранее Дмитриев в шутку предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен поменяться санкциями после того, как власти США запретили ей въезд в страну из-за жесткой риторики в адрес Вашингтона.

В конце декабря Дмитриев летал в Майами для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, о результате которых он доложил президенту России Владимиру Путину.