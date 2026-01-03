МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США потерпел крушение вертолет

На борту находились четыре человека.
Константин Денисов 03-01-2026 06:14
© Фото: Eric Vargiolu, Dppi, Keystone Press Agency, Global Look Press

В США потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает офис шерифа округа Пинал (штат Аризона).

«Около 11.00 (21.00 мск - ред.) офис шерифа округа Пинал получил сообщения о крушении вертолета в горах неподалеку от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор штат Аризона», - говорится в сообщении.

Выдвинувшиеся на место происшествия спасатели увидели рухнувшее воздушно судно. Однако доступ к месту катастрофы затруднен.

Известно, что вертолет был частным, а на борту находились четыре человека. Их личности и судьба пока не установлены.

За расследование инцидента взялись Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В небе над местом крушения ограничены полеты.

#в стране и мире #вертолет #сша #авиакатастрофа #аризона
