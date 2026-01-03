Участники СВО поделились опытом получения льгот через «Витрину данных»

Более шестисот тысяч участников СВО воспользовались «Витриной данных». Сервис для оперативного предоставления военнослужащим госуслуг, льгот и справок внедряли в регионах поэтапно. Результат - огромная экономия времени и отсутствие «бумажной волокиты».

Участник спецоперации Ярослав недавно вернулся в Тулу и на встрече со сослуживцами узнал о региональных мерах поддержки - здесь и финансовые выплаты, льготы на услуги ЖКХ, медицинская помощь, образование для детей. Но в этот раз самому заявку оформлять не пришлось. Уведомление о предоставлении транспортной льготной карты пришло на госуслуги.

Оформить карту Ярослав решил в центре «Герой71». Здесь по принципу «одного окна» сотрудники примут заявление, оформят документы. Все что нужно иметь с собой - паспорт, СНИЛС и решение, по которому выдадут карту - его могут распечатать здесь же. Так что теперь не придется проходить несколько инстанций или сидеть в очередях.

«Если это денежная выплата, она придет на карточку автоматически. Если это транспорт, проезд - то к сожалению, за ним необходимо прийти. Но это одно окно без очередей - зеленый коридор для участников специальной военной операции», - отметил заместитель министра труда Тульской области Алексей Макаренко.

Такие удобные нововведения стали доступны благодаря программе «Витрина данных». Для того, чтобы подтвердить статус участника специальной военной операции, либо ветерана боевых действий, правительство региона может отправить запрос в систему министерства обороны. Это позволит в онлайн-режиме, почти моментально получить необходимые сведения и сформировать решение о той или иной мере поддержки.

«А еще в подобных центрах есть гостевые компьютеры. Но теперь они нужны лишь для того, чтобы участники спецоперации или члены их семей, могли зайти в личный кабинет на госуслугах, чтобы проверить статус заявления. Если раньше для того, чтобы получить ту или иную услугу, нужно было ждать от семи до десяти дней, то благодаря «Витрине данных» эта услуга будет оказана автоматически», - пояснила корреспондент «Звезды» Елизавета Пронина.

О работе цифрового сервиса «Витрина данных» еще в августе на заседании коллегии рассказал министр обороны Андрей Белоусов. Он отдал поручение. разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки и по доведению этих мер поддержки до получателей через цифровые сервисы.

«Более 78 субъектов уже подали заявки на подключение к витрине данных. С каждым субъектом заключается соглашение об информационном взаимодействии. Таких соглашений на сегодня заключено уже более 45 штук. Мы надеемся, что до конца этого года все субъекты подключатся к витрине данных», - сообщил заместитель начальника военно-социального центра Минобороны РФ Вячеслав Толкачев.

Екатерина Мельникова тоже участник спецоперации. О региональной поддержке узнала от своего куратора. О том, что транспортная карта ей положена даже и не догадывась, пока не получила уведомление с госуслуг. Но получать ее решила не в центре, а в ближайшем к дому МФЦ.

Специалисты уверяют, что процесс этот быстрый. Ветерана примут без длительных очередей, а карта будет на руках всего спустя несколько минут.

«Как же это приятно и по-человечески важно знать, что о нас заботятся и мой регион, и Минобороны. Не нужно заполнять множество справок и заявлений, за тебя все буквально сделают», - отметила Мельникова.

Всего за время работы сервиса «Витрина данных» им уже воспользовалось более 600 тысяч человек. В первую очередь к нему подключились Новосибирск, Тыва, Тула, Ханты-Мансийский автономный округ.