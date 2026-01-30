Штурмовые группы Вооруженных сил РФ действуют как в самом селе Терноватое, так и в его окрестностях, где подразделения группировки войск «Восток» наращивают плацдарм на западном берегу реки Гайчур. В условиях плохой погоды пресекаются попытки противника просочиться в междуречье. В работе активно задействованы зенитно-ракетные комплексы.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1-2», укрытый маскировочными сетями, зашел в капонир после боевого дежурства. Расчет 140-й бригады группировки «Восток» только что успешно перехватил реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, которая следовала в сторону мирных кварталов.

«Обнаружена цель уже была на 40 километрах, то есть сначала ее проверили - свой или чужой. Соответственно, пуск ракеты - цель уничтожена», - рассказал старший оператор с позывным Атлас.

Современная тактика ПВО строится на принципе «кочующих» огневых позиций - стремительный выход на точку, короткий импульс РЛС для захвата цели, пуск и резкий уход под прикрытием РЭБ. Экипажи сознательно облегчают пусковые установки, чтобы повысить мобильность.

«В направляющей части "Бука-М1-2", как правило, четыре ракеты. Но в прифронтовой зоне свои особенности работы ПВО. Есть время только на пуск одной ракеты. Вероятность ответного удара слишком высока», - отметила корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Замкомандира батареи с позывным Фил подчеркивает, что во время перехвата реактивных снарядов РСЗО HIMARS не хватает времени на второй-третий и последующие пуски.

«Во избежание потерь личного состава и для сохранения машины загружаем по одной ракете. Отрабатываем, и потом заступает на дежурство другой расчет», - пояснил он.

Комплекс «Бук» остается одной из приоритетных целей для противника. Враг ведет непрерывную охоту с помощью разведывательных и ударных беспилотников.

«Противник использует разведывательные беспилотники. Допустим, на нашей территории пытается что-то узнать. Крайняя цель была - ударный БПЛА Р-15, который как раз хотел обнаружить нас и ударить по нам», - рассказал Атлас.

Тактика «ударил - ушел» и тщательная маскировка сводят усилия ВСУ к минимуму. Зенитчики 140-й бригады либо уничтожают угрозу на ранней стадии, либо отрабатывают по цели и меняют позицию до ответного удара.

«У нас машина работает по всем типам целей... Отражается сигнал и поступает мне на индикатор», - объяснил Фил.

В одну из недавних смен расчет уничтожил до четырех целей, в том числе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и ударный БПЛА.

Штурмовики группировки «Восток» продолжают планомерное наступление западнее Гуляйполя. Подразделения дальневосточников отразили контратаки с направлений Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки. Бойцы проламывают оборонительные рубежи ВСУ под прикрытием артиллерии и расчетов беспилотных систем. Накрыты группы усиления противника в районах Александровки и Трудового.