МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ударил - ушел»: зенитчики рассказали о перехвате HIMARS из «Бука»

Есть время на пуск только одной ракеты.
Дима Иванов Анна Цепаева 30-01-2026 06:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штурмовые группы Вооруженных сил РФ действуют как в самом селе Терноватое, так и в его окрестностях, где подразделения группировки войск «Восток» наращивают плацдарм на западном берегу реки Гайчур. В условиях плохой погоды пресекаются попытки противника просочиться в междуречье. В работе активно задействованы зенитно-ракетные комплексы.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1-2», укрытый маскировочными сетями, зашел в капонир после боевого дежурства. Расчет 140-й бригады группировки «Восток» только что успешно перехватил реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, которая следовала в сторону мирных кварталов.

«Обнаружена цель уже была на 40 километрах, то есть сначала ее проверили - свой или чужой. Соответственно, пуск ракеты - цель уничтожена», - рассказал старший оператор с позывным Атлас.

Современная тактика ПВО строится на принципе «кочующих» огневых позиций - стремительный выход на точку, короткий импульс РЛС для захвата цели, пуск и резкий уход под прикрытием РЭБ. Экипажи сознательно облегчают пусковые установки, чтобы повысить мобильность.

«В направляющей части "Бука-М1-2", как правило, четыре ракеты. Но в прифронтовой зоне свои особенности работы ПВО. Есть время только на пуск одной ракеты. Вероятность ответного удара слишком высока», - отметила корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Замкомандира батареи с позывным Фил подчеркивает, что во время перехвата реактивных снарядов РСЗО HIMARS не хватает времени на второй-третий и последующие пуски.

«Во избежание потерь личного состава и для сохранения машины загружаем по одной ракете. Отрабатываем, и потом заступает на дежурство другой расчет», - пояснил он.

Комплекс «Бук» остается одной из приоритетных целей для противника. Враг ведет непрерывную охоту с помощью разведывательных и ударных беспилотников.

«Противник использует разведывательные беспилотники. Допустим, на нашей территории пытается что-то узнать. Крайняя цель была - ударный БПЛА Р-15, который как раз хотел обнаружить нас и ударить по нам», - рассказал Атлас.

Тактика «ударил - ушел» и тщательная маскировка сводят усилия ВСУ к минимуму. Зенитчики 140-й бригады либо уничтожают угрозу на ранней стадии, либо отрабатывают по цели и меняют позицию до ответного удара.

«У нас машина работает по всем типам целей... Отражается сигнал и поступает мне на индикатор», - объяснил Фил.

В одну из недавних смен расчет уничтожил до четырех целей, в том числе три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и ударный БПЛА.

Штурмовики группировки «Восток» продолжают планомерное наступление западнее Гуляйполя. Подразделения дальневосточников отразили контратаки с направлений Риздвянки, Воздвижевки и Староукраинки. Бойцы проламывают оборонительные рубежи ВСУ под прикрытием артиллерии и расчетов беспилотных систем. Накрыты группы усиления противника в районах Александровки и Трудового.

#пво #HIMARS #наш эксклюзив #Запорожское направление #ЗРК Бук-М1-2 #река Гайчур
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 