МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умерла известная по роли в «Один дома» актриса Кэтрин О'Хара

Ей был 71 год.
Глеб Владовский 30-01-2026 22:20
© Фото: Dennis Van Tine, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Умерла актриса из фильмов «Один дома» Кэтрин О’Хара. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на ее менеджера.

«О'Хара скончалась в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Ей был 71 год», - говорится в материале.

Канадско-американская актриса сыграла Кейт Маккаллистер, мамы Кевина, в фильмах «Один дома» и «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Кроме того, она запомнилась зрителям ролью Делии Дитц в «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года.

За свою почти 50-летнюю карьеру О'Хара удостоилась огромного количества наград, в том числе две премии «Эмми», «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров.

#в стране и мире #сша #актриса #один дома #Кэтрин О’Хара
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 