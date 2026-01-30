Умерла известная по роли в «Один дома» актриса Кэтрин О'Хара

Умерла актриса из фильмов «Один дома» Кэтрин О’Хара. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на ее менеджера.

«О'Хара скончалась в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Ей был 71 год», - говорится в материале.

Канадско-американская актриса сыграла Кейт Маккаллистер, мамы Кевина, в фильмах «Один дома» и «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Кроме того, она запомнилась зрителям ролью Делии Дитц в «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года.

За свою почти 50-летнюю карьеру О'Хара удостоилась огромного количества наград, в том числе две премии «Эмми», «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров.