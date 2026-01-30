МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей

Ранее этот порог составлял 3 000 рублей.
Глеб Владовский 30-01-2026 19:58
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Минюсте выступили с инициативой повышения порога долга, который позволит арестовать имущество, до 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого показатель составлял 3 000 рублей.

«Предлагается увеличить до 10 000 рублей пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества. Арест на имущество должника будет накладываться только на сумму задолженности, необходимую для исполнения требований исполнительного документа», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что владельцам недвижимости, земли и транспорта, которые будут тянуть с оплатой налогов, ФНС будет ежедневно начислять пени в размере одной трехсотой от ключевой ставки Центробанка, то есть 5,5 копейки в день на каждые просроченные сто рублей.

