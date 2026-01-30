В Пермском крае четверо погибли в ДТП с санитарным автомобилем

В Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП с участием санитарного автомобиля. Об этом сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

«Произошло ДТП с участием санитарного автомобиля Карагайской ЦРБ... В результате происшествия четыре человека погибли», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате трагедии погибли водитель и три пациента, находившиеся в машине. Четвертого пациента, а также пострадавшего водителя из другой машины госпитализировали.

Подробности инцидента не приводятся. На месте трагедии работают экстренные службы и следователи.