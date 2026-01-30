Евкурову в Центре боевой подготовки представили турель для борьбы с БПЛА

В Центре боевой подготовки в Нижегородской области заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову показали новые образцы вооружения и техники, в том числе и автоматическую пулеметную турель для противодействия беспилотникам. О разработках и ходе учебных мероприятий рассказал корреспондент Олег Лавров.

В ходе визита Юнус-Беку Евкурову представили и перспективные разработки инструкторов центра. Среди них - автоматическая пулеметная турель тактического звена. Благодаря системе машинного зрения она способна самостоятельно обнаруживать и поражать беспилотники различных типов.

«Инструкторы 333-го центра боевой подготовки с учетом боевого опыта СВО и других вооруженных конфликтов качественно готовят личный состав ВС РФ», - отметил Евкуров.

Кроме этого, в Центре был показан беспилотный катер, который может использоваться как в безэкипажном, так и в пилотируемом варианте. Он способен перевозить до 500 килограммов груза, развивать скорость до 45 километров в час и работать на минимальной глубине в 10 сантиметров. По замыслу разработчиков, катер применяется в связке с многофункциональным коптером «Молот», который может выполнять ударные задачи и перехватывать вражеские FPV-дроны.

«Также он работает как "дрон-борец". Например, "Молот-ПВО". Он работает против FPV противника, сбрасывая на них сетки. Один дрон несет восемь сеток, а значит, он может перехватить восемь дронов противника», - пояснил инструктор-доброволец Сергей.

Разработки созданы инструкторами-добровольцами, имеющими практический боевой опыт. По оценке специалистов, именно это позволяет максимально быстро адаптировать новые решения под реальные условия современного боя и в перспективе принять их на вооружение.

Также на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым, проходит подготовка военнослужащих. В плотном дыму, при громких звуках взрывов и жестком лимите времени бойцы преодолевают полосу психологической выносливости с окопами, инженерными заграждениями и растяжками. Здесь отрабатываются огневая подготовка, тактические действия и эвакуация раненых под прикрытием.

Отдельное внимание уделяется штурмовым действиям в застройке. В так называемом «тактическом доме» военнослужащие тренируются работать в помещениях с использованием системы лазерной имитации боя. Она фиксирует попадания холостыми патронами и имитационными гранатами, позволяя инструкторам останавливать занятия, разбирать ошибки и сразу же продолжать тренировку.

На базе центра прошли учебно-методические сборы по внедрению новых подходов в боевую подготовку. Программы разработаны совместно со специалистами Главного управления боевой подготовки ВС РФ с учетом опыта специальной военной операции. Основной упор сделан на действия в городских условиях и борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.