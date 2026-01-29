Как минимум один человек погиб в пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Один человек погиб, один пострадал в результате пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровске, сообщили «Звезде» в краевом управлении Следственного комитета. Ведомство проводит проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
«Один пострадавший, один погибший. У нас проводится проверка по 109-й», - сказали в СК.
В МЧС уточнили, что прибывшие на вызов пожарные наблюдали дым в районе крыши одного из корпусов, где проводились кровельные работы.
Инцидент не повлиял на подачу тепла и электричества в городе.
