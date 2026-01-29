МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Как минимум один человек погиб в пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Еще один человек пострадал, СК проводит проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.
Дима Иванов 29-01-2026 09:30
© Фото: srochnovyzov, VK © Видео: mchskhv, Telegram

Один человек погиб, один пострадал в результате пожара на ТЭЦ-3 в Хабаровске, сообщили «Звезде» в краевом управлении Следственного комитета. Ведомство проводит проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Один пострадавший, один погибший. У нас проводится проверка по 109-й», - сказали в СК.

В МЧС уточнили, что прибывшие на вызов пожарные наблюдали дым в районе крыши одного из корпусов, где проводились кровельные работы.

Инцидент не повлиял на подачу тепла и электричества в городе. 

#пожар #хабаровск #наш эксклюзив #ск россии
