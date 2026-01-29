NYP: Diddy признался в убийстве рэпера 2Pac, угрожая другой своей жертве

Рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, признался, что был причастен к убийству музыканта Тупака 2Pac Шакура. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

Как отмечает издание, в 2012 году Комбс использовал упоминание убийства 2Pac в качестве угрозы своей жертве изнасилования. По словам истца, Diddy накачал его наркотиками.

«Я не собираюсь с тобой играть. Если я смог добраться до 2Pac, как ты думаешь, что может случиться с тобой?» - цитирует слова пострадавшего издание.

Ранее сообщалось, что Diddy, работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Заключенные на этой должности, как правило, следят за церковной библиотекой.