Подмосковные хирурги показали, как собрали лицо пациенту из десятков фрагментов

Подмосковным хирургам удалось заново собрать раскрошенные кости лица пациенту, который получил тяжелые травмы, катаясь на снегоходе. Десятки мелких фрагментов костей специалисты складывали как мозаику. Сложнейшая операция заняла 11 часов.

Олега Кугука доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с переломанными костями черепа: челюсти, лоб, затылок - все повреждено. Шансов на спасение было немного. Олег ехал на снегоходе и на полной скорости врезался в ворота частного дома. Основной удар пришелся на голову.

На операционный стол пациента доставили сразу из приемного отделения. Сначала за дело взялись нейрохирурги - удалили серьезную гематому.

«Вследствие переломов лобных пазух спинномозговая жидкость вытекала наружу. Второй этап операции просто не понадобился бы, если бы пациент погиб от гнойно-воспалительных процессов», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии Амин Фыкри.

После стабилизации состояния пациенту провели костно-пластическую реконструкцию мозгового и лицевого скелета.

«Сложность операции заключалась в устранении всех дефектов и создании непрерывности всех костей лицевого и мозгового черепа. Без командной работы ничего бы не получилось», - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Никитин.

Часть костей - лоб, скулы, глазницы, челюсти раскрошилась, и лицо пациента врачам пришлось собирать по фрагментам как мозаику. Их ставили на место и соединяли между собой титановыми штифтами и пластинами.

Впереди пациента ждет непростой путь восстановления, пока костная ткань не срастется. По прогнозам врачей, через 3 месяца Олег уже сможет вернуться к физической активности.