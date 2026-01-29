МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Казани выставили на продажу изъятый у режиссера Бекмамбетова особняк

Начальная стоимость объекта составляет 9,3 млн рублей.
Константин Денисов 29-01-2026 02:11
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В Казани выставлен на продажу особняк, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова. Как сообщает ТАСС, объект будет реализован на электронном аукционе.

Дом находится на улице Марджани. Он был построен в 1873 году и принадлежал Багаутдиновой (Марджани)-Апанаевой. Общая площадь объекта составляет 200 квадратных метров.

Причиной изъятия дома у Бекмамбетова является плохой уход за ним. В 2021 году здание сильно пострадало от пожара. Режиссер провел противоаварийные работы, но не стал делать восстановительных, а после дом был и вовсе законсервирован.

Начальная стоимость лота составляет 9 323 465 рублей, а шаг аукциона - 466 173 рубля. При этом в обязанности будущего собственника входит ремонт, который оценивается в 91,8 млн рублей.

В 2000 году особняк был признан объектом культурного наследия. Бекмамбетов на заседание суда не явился.

#казань #аукцион #Тимур Бекмамбетов #особняк
