Самолет с 15 пассажирами упал на границе Колумбии и Венесуэлы

Все находившиеся на борту пассажиры погибли.
Константин Денисов 29-01-2026 01:36
© Фото: MindsetHaven, Х

Пассажирский самолет потерпел крушение на границе Колумбии и Венесуэлы. Как сообщает AFP, авиакатастрофа произошла возле города Кукута.

На борту лайнера находились 15 человек, все они погибли. По предварительной информации, среди них был один конгрессмен и кандидат в Сенат, который должен был принять участие в выборах в марте 2026 года.

Экипаж должен был выйти с диспетчерами на связь за несколько минут до посадки, но так этого и не сделал.

Причины крушения пока неизвестны. На месте продолжают работу представители экстренных служб. 

#венесуэла #Колумбия #авиакатастрофа
