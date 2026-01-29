Самолет с 15 пассажирами упал на границе Колумбии и Венесуэлы

Пассажирский самолет потерпел крушение на границе Колумбии и Венесуэлы. Как сообщает AFP, авиакатастрофа произошла возле города Кукута.

На борту лайнера находились 15 человек, все они погибли. По предварительной информации, среди них был один конгрессмен и кандидат в Сенат, который должен был принять участие в выборах в марте 2026 года.

Экипаж должен был выйти с диспетчерами на связь за несколько минут до посадки, но так этого и не сделал.

Причины крушения пока неизвестны. На месте продолжают работу представители экстренных служб.