«Звезда» первой ознакомилась с перепиской Сталина с Мао Цзэдуном

Корреспондент «Звезды» первым увидел уникальные документы, которые Росархив собирается опубликовать только через несколько месяцев. Это ранее засекреченная переписка Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Сборник, в котором более 400 документов, готовят специалисты России и Китая.

В пожелтевших папках - десятилетняя переписка Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Бумаги хранились в Росархиве под грифом «секретно». Но теперь стоит штамп - рассекречено. В одной из телеграмм Китай просит помощи - пришлите иностранное вооружение. 4-е мая 1949 года.

Сталин пишет, «если вы не боитесь принять зенитки и пушки русского образца, то мы их можем дать». Документы периода гражданской войны в Китае. Сталин не боялся и того, чтобы сделать публичным свою помощь китайским партнерам.

Более 400 оригинальных документов. Полную картину переписки советского и китайского лидеров обнародуют впервые. Когда в 1949-м году создавалась Китайская народная республика, Мао Цзэдун спрашивал у Сталина советы, как лучше организовать систему органов власти. Планировали скопировать с Советского Союза. На что получили ответ: опыт используйте, но не точь-в-точь.

«Сталин ему отвечает, во-первых, идею создания административно-экономического центра считаем правильным, но имеем при этом некоторые замечания. Проект копирует советское построение административно-планового центра и, кроме того, слишком громоздко. Это не годится для Китая теперь, нужно его упростить и сократить», - рассказал научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.

Советский Союз стал первым государством, признавшим КНР. А первый шаг в диалоге между Москвой и Пекином сделал Мао Цзэдун. В 43-м он направил в Кремль телеграмму. В ней поздравлял Сталина с годовщиной создания Красной Армии и победой в Сталинградской битве. Последовал ответ. И началась переписка.

19 августа 1945 года. С этого момента переписку с Мао Цзэдуном ведет некий товарищ Филиппов. Это псевдоним Сталина. Об этом китайскому лидеру из Кремля сообщили отдельной бумагой. Вот впредь наши телеграммы будете получать за подписью Филиппов.

Своей рукой Сталин редко писал. Это одно из немногих таких писем Мао Цзедуну. Два листа размашистым почерком: «У нас в Советском Союзе дела идут хорошо. Пятилетний план безусловно будет перевыполнен. С точки зрения внутренней политики это главное».

В конце подпись красным карандашом - с коммунистическим приветом, Сталин. Фамилия зачеркнута. Дальше в послании ее заменят на - Филиппов. Ниже какие-то рисунки.

Зачастую послания лидеру Китая писал под диктовку Молотов. А Сталин уже вычеркивал, что считал ненужным. А где-то наоборот добавлял. От изначального письма до окончательного могло пройти с десяток правок. Некоторые вопросы согласовались. Например, поставки из Китая вольфрамовой руды. Члены Политбюро Маленков, Молотов и Берия проголосовали «за». Когда каждое слово было выверено, текст печатали на машинке передавали в Пекин. А там уже переводили на китайский. При этом все контакты были засекречены. Что-то передавалось шифрами, что-то лично через дипломатов.

«Вячеслав Молотов или Анастас Микоян. Он в составе делегации имел человека, который перевозил письмо. письмо вручалось и предполагалось, что, прочтя его, адресат - Мао Цзэдун, может задать вопросы, что-то обсудить», - сказал историк, политолог Борис Станкевич.

Союз предоставлял Китаю кредиты под 1%. Сотрудничали в сферах образования, медицины и культуры. Вместе решали вопросы продовольствия, открытия авиалиний, обеспечения железнодорожного сообщения.

«Китайская Народная Республика поставляла в Советский Союз целый ряд товаров не только широкого потребления, не только каучука и других сельскохозяйственных производств, но и ряд рудных металлов», - рассказал Сорокин.

В Союз везли рис, чай, текстиль. А при технической помощи наших специалистов в Китае построили около 156 крупных объектов.

Гидроэлектростанция «Сяофынман» на реке Сунгари грозит разрушение. Вопрос носит весьма серьезный характер. Необходима помощь со стороны Советского Союза для ремонта этой станции.

В письмах отмечается, что советский лидер не пытается давить или навязывать Китаю условия сотрудничества. Тон переписок товарищеский и даже дружеский. Как-то Мао Цзэдун прислал Сталину стопку своих фотографий. С супругой отдыхают, читают газету. Вот с сыном и с солдатами. И еще несколько десятков кадров с прогулок. Есть и фотографии в Москве. Декабрь 1949-го. Китайский лидер приехал СССР. Есть и запись в дневнике Кремля.

В Союзе Мао Цзэдун пробыл больше двух месяцев. Жил на даче Сталина в Кунцево. Там проходили их встречи, беседы и обеды с участием членов Политбюро. Вместе были на праздновании 70-летии Сталина в Большом театре. Вместе и на подписании «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи».

«В том числе обсуждали вопросы по порту Артур. Ряд непростых вопросов на границе с Китаем. Это не договор, который был согласован по щелчку пальцев. И подписан был этот договор только перед отъездом Мао Цзедуна», - подчеркнула китаист Алена Никольская..

Переписку Сталина и Мао Цзедуна сейчас изучают архивисты Китая и России. Все документы собирают в издание. Их будет два - на русском и китайском языках. Опубликовать планируют в мае.