В Таиланде мужчина вернулся домой спустя две недели после собственных похорон

В Таиланде числившийся похороненным на протяжении двух недель мужчина неожиданно вернулся домой, шокировав свою семью. Об этом пишет сингапурское издание Mothership.

По имеющейся информации, в начале января 48-летний житель города Чиангмай был официально признан умершим, а его родные получили в распоряжение предполагаемое тело родственника. После проведения соответствующих религиозных обрядов труп был захоронен, однако две недели спустя считавшийся мертвым таец внезапно появился на пороге собственного дома.

Семья мужчины связалась со спасательными службами, которые эксгумировали погребенные останки и передали их специалистам, определившим подлинную личность покойного. Тело было передано настоящим родственникам умершего и вновь захоронено, а в отношении случившегося начали расследование, с целью выяснить, на каком этапе произошедшего возникла столь загадочная ошибка.

Почему родственники «воскресшего» тайца не узнали в покойнике чужого человека - остается неизвестным.