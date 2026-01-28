МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Архитектурный трактат первого века нашей эры попал в Пушкинский музей

Реликвия проделала удивительный путь по дороге в Москву.
Россина Бодрова Константин Денисов 28-01-2026 03:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Старейшее венецианское издание - трактат «Десяти книг об архитектуре» Витрувия, переизданный в 16-м веке, представил Пушкинский музей. Оригинал впервые покинул хранилище и занял центральное место в зале византийского искусства. У книги, которая стала фундаментом мировой архитектуры, оказалось сразу несколько тайн. Над их разгадкой сотрудники музея работали пять лет.

О новом приключении итальянцев в Москве расскажут и покажут в Пушкинском музее. Дело было так: пять лет назад, библиотека музея, в руки искусствоведа Екатерины Игошиной попадает книга, напечатанная в Венеции в 1511 году. И с этого момента начинается настоящая детективная история: предстояло выяснить, как предмет эпохи Ренессанса оказался в России. На Волхонке она хранится с 1932 года, сюда попала из бывшей государственной академии искусствознания на Пречистинке, а еще раньше хранилась в читальне пролетарского музея номер восемь в Лефортово, которого уже давно не существует.

«Мы, к сожалению, не знаем, кому она принадлежала до 18-го года, то есть, кто был ее владельцем в дореволюционной России, но удалось установить, что во второй половине 18-го века книга была на британских островах в библиотеке Роберта Мелвелла, шотландского генерала, инженера и собирателя древностей», - рассказала заведующая научной библиотекой ГМИИ им. А.С. Пушкина, инициатор и руководитель проекта «Московский Витрувий» Екатерина Игошина.

Узнали об этом по автографу, который оставил сам Роберт Мелвелл на полях книги. На многих страницах сохранились пометки на итальянском языке - и вот он - второй ключ к разгадке - автор итальянец, который проживал во второй половине 16 века. Но кто же он?

«В какой-то момент на 19-м листе мы обнаружили фразу на итальянском, из чего сделали вывод - искомый персонаж жил на Апеннинском полуострове, разговаривал и писал по-итальянски. В этой фразе говорилось про кирпичи: говорилось о кирпичах, обожженных на солнце, и о кирпичах, обожженных не на солнце, а в печи», - добавила Игошина.

И только ближе к третьей четверти издания по стилю и характеру почерка появилась версия: автор - венецианский ученый Даниэле Барбаро, но предстояло это подтвердить. Пришлось обратиться к трудам, которые хранятся в знаменитой в Венеции библиотеке Марчиано - эксперты по ренессансной каллиграфии сравнили почерки и подтвердили - это он. А трактат - переизданные в 16-м веке собрания сочинений древнеримского архитектора Марка Витрувия Поллиона, который жил еще до нашей эры.

«Это не просто 10 книг об архитектуре, как делать цемент, какую кладку, в каких храмах, это энциклопедия знаний, которая полезна для архитектора. Там много сведений о самых разных областях знаний, например, о музыке и распространении звука - это важно для архитектора? Важно! Акустика. Об астрономии - как располагать города, планировку в соответствии с погодой, в каких областях, даже отдаленные области знания освещаются», - рассказал , старший преподаватель кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Илья Аникьев.

О самом Витрувии мало что известно - военный инженер «золотого века» - времен правления императора Октавиана Августа. Его «Десять книг об архитектуре» заложили прочный фундамент на несколько эпох вперед.

«Его знаменитая триада - прочность, польза, красота - легла в основу архитектуры возрождения и римской архитектуры: Колизей, Пантеон, ряд базилик были построены на принципах, которые были заложены в эти трактаты Витрувия», - пояснил президент Союза архитекторов России, народный архитектор РФ Николай Шумаков.

«Это труды идеального храма, идеального города, идеального человека, самый яркий пример - Витрувианский человек Леонардо Да Винчи - это не совпадение. Витрувий описывает систему пропорций, и Леонардо при помощи фигуры человека эту систему фиксирует», - объяснила связь искусствовед, историк архитектуры Елизавета Лихачева.

И наконец выстраивается сюжетная линия - эдакий «Код Да Винчи» по-русски, но только не в кино - а в реальности: Витрувий в 1 веке до нашей эры написал трактат для архитекторов - спустя 1,5 тысячи лет в 16 веке Даниэле Барбара его переиздал, а уже в 21-м веке наши российские умы вновь расшифровали текст эпохи Ренессанса и перевели его на русский язык - и все это теперь выглядит вот так: два тома огромной научно-исследовательской работы, на которую ушли пять лет. Пока книгу изучали, в ней, словно в сокровищнице, бонусом нашли еще один древний артефакт: переплет книги был укреплен пергаментом,  на котором оказались древние тексты из Евангелия.

«Это рукопись средневековая, с проповедью Григория Великого, написанная готическим шрифтом. Это вещь, еще на несколько веков удревняющая эту книгу. Просто взяли как макулатуру использовали, получили не только запись 16 века, но еще и средневековый манускрипт. Не часто, наверно, да, когда книги из библиотечного фонда становятся центральным экспонатом - я не помню таких случаев, честно говоря. Мы получили прекрасный результат, наши иностранные коллеги поверить не могли, что в России есть маргиналии Барбара на полях трактата Витрувия», - сказал заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков.

Об открытии мирового уровня знают в Венеции, Париже, Эдинбурге - коллеги из зарубежа интересуются венецианской книгой в Москве. Ну а все желающие могут увидеть ее в Пушкинском музее до 31 мая. Каждый месяц страницу древнего трактата будут переворачивать.

#Москва #архитектура #книга #реликвия #пушкинский музей
