Камеры помогли раскрыть более трех тысяч преступлений в Подмосковье

Камеры системы «Безопасный регион» помогли раскрыть 3,3 тысячи преступлений в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает 360.ru.

Сейчас за порядком в регионе помогают следить 167 тысяч камер. В 2026 году их количество вырастет еще на 10 тысяч. 45 тысяч из них обладают функцией распознавания лиц.

«В этом году установим еще порядка 10 тысяч камер. И наша задача - совместно включать в программу наиболее чувствительные общественные места и другие локации, которые требуют внимания», - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, активное участие в обеспечении безопасности Московской области принимают дружинники. Их деятельность поспособствовала выявлению 94 преступлений.

По словам начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова, количество преступлений в сфере IT в регионе сократилось на 30% за год. А число ДТП снизилось на 20% за последние пять лет.