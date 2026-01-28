МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожар произошел на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге

Сейчас там производят автомобили российского бренда Tenet.
Дима Иванов 28-01-2026 13:32
© Фото: infopulse_news, VK © Видео: infopulse_news, VK

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся цех с пенопластом, площадь возгорания составляет порядка 700 кв. м, сообщили в МЧС РФ.

По информации местных СМИ, возгорание началось в кузовном цехе, где загорелись пластиковые материалы, после чего пламя перекинулось на пенопласт, применяемый во внутренней отделке здания. Сведений о пострадавших не поступало.

Прокуратура Калужской области проводит проверку по факту возгорания склада на территории бывшего завода Volkswagen. После ухода немецкого производителя из РФ на мощностях завода производят автомобили российского бренда Tenet.

#в стране и мире #МЧС #калуга #Volkswagen
