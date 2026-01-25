В Мурманской области установили две временные вышки ЛЭП

Полностью восстановить электроснабжение в Мурманской области планируют за неделю. После обрушения пяти опор линии электропередачи без света остаются более 70 тысяч жителей Мурманска и Североморска. Ремонтные бригады работают круглосуточно - в экстремальных условиях. В сильнейший снегопад и шквалистый ветер удалось установить две временные опоры. Детали доставляют на вездеходах и вертолете. Привлекли технику Минобороны.

Восточном микрорайоне Мурманска - самый большой спальный микрорайон, здесь десятки девятиэтажек. Идет так называемая ротация: несколько часов дается людям, чтобы они подключились, зарядились, что-то согрели, потом дом отключают и подключают следующий.

Центр микрорайона - это гимназия. Здесь уже вторые сутки работает полевая кухня, здесь есть пункт для подзарядки мобильных телефонов.

«Три дня волонтеры работают по городу, у нас открыто большое количество точек. Люди возвращаются с работы в ожидании, что у них все заработало, где-то необходимость подзарядиться, поэтому будет больше народу сейчас», - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Она напомнила, что в Мурманске и Североморске только закончилась полярная ночь. Властям удалось сделать все, чтобы не остановились котельные и система отопления.