МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мурманской области установили две временные вышки ЛЭП

Электроснабжение в регионе начали восстанавливать.
Константин Денисов Сергей Юдков 27-01-2026 03:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полностью восстановить электроснабжение в Мурманской области планируют за неделю. После обрушения пяти опор линии электропередачи без света остаются более 70 тысяч жителей Мурманска и Североморска. Ремонтные бригады работают круглосуточно - в экстремальных условиях. В сильнейший снегопад и шквалистый ветер удалось установить две временные опоры. Детали доставляют на вездеходах и вертолете. Привлекли технику Минобороны.

Восточном микрорайоне Мурманска - самый большой спальный микрорайон, здесь десятки девятиэтажек. Идет так называемая ротация: несколько часов дается людям, чтобы они подключились, зарядились, что-то согрели, потом дом отключают и подключают следующий.

Центр микрорайона - это гимназия. Здесь уже вторые сутки работает полевая кухня, здесь есть пункт для подзарядки мобильных телефонов.

«Три дня волонтеры работают по городу, у нас открыто большое количество точек. Люди возвращаются с работы в ожидании, что у них все заработало, где-то необходимость подзарядиться, поэтому будет больше народу сейчас», - рассказала руководитель Единого  волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Она напомнила, что в Мурманске и Североморске только закончилась полярная ночь. Властям удалось сделать все, чтобы не остановились котельные и система отопления.

#североморск #Мурманск #Мурманская область #Электричество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 