Исполнилось 206 лет со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями

Ровно 206 лет назад, 28 января (по старому стилю - 16-го) 1820 года Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Они прибыли к материку на кораблях «Восток» и «Мирный».

Корабли экспедиции пересекли Южный полярный круг и 28 января 1820 года достигли 69 градуса 25 минуты южной широты. Русские путешественники подошли менее чем на 3 км к северо-восточному выступу того участка побережья Антарктиды, который через 110 лет увидели норвежские китобои и назвали Берегом Принцессы Марты.

Участники той экспедиции пробыли в плавании 751 день, прошли более 92 тысяч километров. Были открыты 29 островов и один коралловый риф.

Собранные ею научные материалы дали возможность составить первое представление об Антарктиде. Русские моряки не только открыли материк, расположенный вокруг Южного полюса, но и провели важнейшие исследования в области океанографии. Открытия экспедиции оказались крупным достижением русской и мировой географической науки того времени.

Вооруженные Силы РФ выступают гарантом целостности и неприкосновенности территорий РФ, в том числе в арктическом регионе. Основным инструментом реализации этих обязательств, несомненно, является Военно-Морской Флот, который и обеспечивает безопасность и стабильность в арктическом регионе.

Среди основных задач, стоящих перед ВМФ России в Арктике - поддержание благоприятной обстановки для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути, охрана государственной границы РФ в Арктике, защита национальных интересов РФ в территориальном море, экономической зоне и на континентальном шельфе, обеспечение безопасности морской деятельности и проведение исследований в акватории Арктической зоны РФ.

Все поступающие сегодня в состав ВМФ корабли и ударные комплексы берегового базирования являются носителями современного высокоточного ракетного оружия - гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Уран».

Особо необходимо отметить наличие в составе Северного и Тихоокеанского флотов морской стратегической компоненты ядерной триады России - ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Территории в Арктике, безусловно, являются неотъемлемой частью РФ. Освоение Арктики, ее сухопутных и морских территорий - это наше бесспорное, исторически доказанное право. А для Военно-Морского Флота - прямая обязанность защищать законно принадлежащие России северные территории, обеспечивая реализацию национальных интересов РФ в Арктической зоне и ее военную безопасность.