В Иркутской области микроавтобус столкнулся с грузовиками, ранены 12 человек

Массовое ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков произошло в Иркутской области, пострадали 12 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный следком.

«На федеральной автодороге "Байкал" произошло столкновение двух большегрузов и маршрутного микроавтобуса... Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего ДТП.