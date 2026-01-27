МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов обсудил с коллегой из КНР безопасность на фоне ситуации в Венесуэле и Иране

События вокруг Венесуэлы и Ирана, по оценке министра обороны РФ, требуют от профильных ведомств постоянного анализа рисков и выработки согласованных мер реагирования.
27-01-2026 14:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел видеопереговоры с главой оборонного ведомства КНР Дун Цзюнем. Как сообщили в Минобороны РФ, одной из тем стало обсуждение вопросов международной безопасности на фоне ситуации вокруг Венесуэлы и Ирана.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что с момента предыдущей встречи в июне прошлого года международная обстановка существенно изменилась.

«Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации в сфере безопасности, и соответствующих действий», - отметил глава российского оборонного ведомства.

В ходе беседы Белоусов подчеркнул, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем продолжает последовательно укрепляться, а взаимодействие между Вооруженными силами России и Народно-освободительной армией Китая выстроено на высоком уровне. По его словам, сотрудничество охватывает ключевые направления обороны и безопасности.

Белоусов также указал на необходимость регулярного обмена мнениями по линии военного сотрудничества в условиях быстро меняющейся военно-политической ситуации в мире. Он выразил уверенность, что переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства и позволят скоординировать подходы к актуальным вопросам безопасности.

В свою очередь Дун Цзюнь заявил, что проведение видеоконференции в начале года отражает высокий уровень доверия и тесные связи между вооруженными силами двух стран. По его словам, такие контакты особенно важны на фоне нестабильной международной обстановки.

Министр обороны КНР подчеркнул, что армии России и Китая последовательно реализуют договоренности, достигнутые на уровне глав государств, и добились ощутимых результатов в сфере обмена делегациями, проведения совместных учений, патрулирования и профессионального взаимодействия между военными специалистами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#кнр #министр обороны #Андрей Белоусов
